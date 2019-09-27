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Службой занятости населения Тяжинского района с начала года заключено 34 договора по организации общественных работ

Это позволило приступить к работе 79 безработным гражданам. Самой популярной профессией этого года оказалась профессия подсобного рабочего. Безработные граждане, направленные центром занятости Тяжинского района на общественные работы, занимались очисткой и уборкой территории, подготовкой, ремонтом и обслуживанием техники и другими работами.
Период участия в общественных работах составляет от двух недель до 1,3 месяца. В период участия в общественных работах безработные граждане получают заработную плату не ниже минимальной оплаты труда от работодателя, трудоустроившего их на временные работы, материальную поддержку в размере 2925 рублей в месяц от центра занятости. Также за ними сохраняется право на получение пособия по безработице, если общественные работы не являются для них подходящей работой.
Активными работодателями при трудоустройстве безработных граждан в 2019 году стали: ООО «Тяжинское пиво», ИП Росликов С.А., ООО «Новопокровское», ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница» и другие предприятия района.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/09/2019
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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