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Служебная собака Фарро помогла задержать грабителя ювелирного магазина

В дежурную часть отдела полиции «Красный камень» ОМВД России по Киселевску поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из ювелирных салонов района. По данному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и сотрудники Росгвардии.

Продавцы салона рассказали стражам порядка о том, что в дневное время суток в салон вошел небритый мужчина с капюшоном на голове и в темных очках. Визитер подошел к витрине, где были размещены планшеты с золотыми изделиями, достал кувалду и начал крушить стеклянный шкаф. Продавец быстро заблокировала витрины с товаром, но налетчику удалось похитить один лоток с золотыми цепочками и скрыться. Сумма ущерба составила около 200 000 рублей.

Сотрудники полиции незамедлительно начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Для поиска преступника стражи поярка применили служебную собаку по кличке Фарро. Немецкая овчарка по следу привела полицейских к дому, где проживал злоумышленник. По подозрению в грабеже был задержан 30-летний рецидивист. Он выдал полицейским похищенные ювелирные изделия, которые уже успел спрятать в бутылке с кондиционером для стирки белья.

Дознавателем ОМВД России по Киселевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 «Грабеж». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
30/05/2017
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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