Служебная собака нашла грабителя по запаху колбасы

В октябре 2017 года 40-летний мужчина зашел с детской коляской, в которой находился ребенок его сожительницы в кемеровский супермаркет.

В магазине он, незаметно для сотрудников, за спину ребенку 3 упаковки колбасы, 2 упаковки карбонада и 1 упаковку сыра. После чего, не оплатив товар, вышел через контрольно-кассовую зону магазина.

Его заметил охранник. Но мужчина, не реагируя на окрики, скрылся.

Сотрудники магазина обратились в полицию. Для поиска злоумышленника была задействована служебная собака, которая по запаху колбасы взяла след, и в течение часа, подозреваемый был задержан.

Суд назначил мужчине назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.