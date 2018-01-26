Служебная собака нашла грабителя по запаху колбасы

В октябре 2017 года 40-летний мужчина зашел с детской коляской, в которой находился ребенок его сожительницы в кемеровский супермаркет.
В магазине он, незаметно для сотрудников, за спину ребенку 3 упаковки колбасы, 2 упаковки карбонада и 1 упаковку сыра. После чего, не оплатив товар, вышел через контрольно-кассовую зону магазина.
Его заметил охранник. Но мужчина, не реагируя на окрики, скрылся.
Сотрудники магазина обратились в полицию. Для поиска злоумышленника была задействована служебная собака, которая по запаху колбасы взяла след, и в течение часа, подозреваемый был задержан.
Суд назначил мужчине назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
26/01/2018
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