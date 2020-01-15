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Служебно-розыскная собака Роза помогла полицейским по горячим следам раскрыть кражу

В осинниковскую полицию обратилась женщина - из ее частного дома, который она использует дом под дачу и зимой приезжает редко, похитили все металлические изделия, вплоть до печной плиты.

Раскрыть это преступление по горячим следам полицейским помогла служебно-розыскная собака – лабрадор по кличке Роза. Она взяла след и по нему привела полицейского-кинолога патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Осинники прапорщика полиции Светлану Сизову к магазину, где и был задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что планировал сдать похищенное в пункт приема металлов.

Следователем ОМВД России по г. Осинники в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
15/01/2020
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