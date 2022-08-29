Сменить способ получения набора социальных услуг льготники могут до 1 октября

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает федеральным льготникам о возможности изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на 2023 год. Для этого до 1 октября им нужно подать заявление о том, в каком эквиваленте они хотели бы получать НСУ: в натуральном или денежном.

Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то повторно обращаться в клиентские службы ПФР Кузбасса не нужно.

Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. Стоимость НСУ на сегодняшний день составляет 1313 руб. 44 коп.

Данная государственная социальная помощь предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.

Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда через Личный кабинет гражданина в разделе «Социальные выплаты». Также заявление можно подать лично в клиентской службе ПФР по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ).Для сведения: сегодня в Кузбассе 238 285 человек получают набор социальных услуг.

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