Смеющиесяпортреты от энергетиков

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь приняли участие в популярном среди кузбассовцев флешмобе #смеющиесяпортреты.
"Улыбающийся флешмоб" запустила председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева. Идею поддержал и Губернатор Кузбасса. Энергетики тоже не остались в стороне и быстро подхватили "модный тренд".
Среди Кузбассовцев флешмоб стал настоящей панацеей от осенней хвори. специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь тоже уверены: "Если на мир смотреть с услыбкой, любое дело будет спориться".
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