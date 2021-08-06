«СМИС Эксперт» создает расширенную версию многофункциональной системы безопасности (МФСБ) для внедрения на обогатительных фабриках Кузбасса

По сообщению пресс-службы «СМИС Эксперт», команда специалистов компании в настоящее время работает над расширенной версией многофункциональной системы безопасности (МФСБ) для внедрения на углеобогатительных фабриках Кузбасса на основе стандартизированных технических требований к разработке и оснащению МФСБ.

Базовая версия многофункциональной системы безопасности (МФСБ) для обогатительных фабрик создавалась разработчиком в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей» (раздел IV. Противоаварийная защита) на основе требований Ростехнадзора (Приказ № 428 от 28 октября 2020 г.)

В разрабатываемой «СМИС Эксперт» расширенной версии МФСБ углеобогатительных фабрик Кузбасса учитываются все особенности технологии производственных процессов углеперерабатывающих предприятий. В этом плане разработчик, как участник рабочей группы, опирается на экспертизу отраслевых проектных институтов, которые устанавливают стандартизированный набор опасностей обогатительных предприятий региона и детально описывают риски и условия их возникновения.

В многофункциональную систему безопасности (МФСБ) для обогатительных фабрик для реализации полноценного контроля промышленной безопасности будут входить следующие подсистемы:

система аэрогазового контроля (АГК);

система контроля запыленности воздуха,

система обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и их локализация;

система контроля и управления пожарным водоснабжением;

система связи и аварийного оповещения персонала о чрезвычайных ситуациях;

система определения местоположения работников фабрики;

система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией;

система оперативной, громкоговорящей и аварийной связи и аварийного оповещения;

независимые линии связи между обогатительной фабрикой и подразделением ПАСС(Ф) и пожарных подразделений, обслуживающих фабрику.

В процессе разработки и внедрения многофункциональной системы безопасности (МФСБ) создаются механизмы организации дистанционного контроля Ростехнадзором опасных производственных объектов (ОПО), какими являются углеобогатительные фабрики Кемеровской области. В системе будет реализован модуль передачи информации в территориальный орган федерального государственного надзора в области промышленной безопасности - Сибирское управление Ростехнадзора.

По информации «СМИС Эксперт», расширенная версия многофункциональной системы безопасности (МФСБ), внедряемая на обогатительных фабриках, позволит:

- оценивать состояние опасного производственного объекта (ОПО) в режиме реального времени;

- выявлять критические измерения технологического процесса;

- фиксировать предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на основе полученных данных;

- оценивать риски возникновения аварий на основе аналитической обработки текущей и ранее полученной информации об объекте контроля.

После введения в эксплуатацию Автоматизированной информационной системы (АИС) Ростехнадзора, разработчик планирует обеспечить сопрягаемость МФСБ обогатительных фабрик (ОФ) с подсистемой «Цифровой профиль субъекта и объекта надзора» для выполнения требований:

- мониторинга технологического процесса,

- сопряжения с уведомительной системой о состоянии предприятия в режиме реального времени.

«Как разработчик «стандартной» МФСБ ОФ, мы понимаем, что правильная интерпретация заранее определенных модулей и функционала, в совокупности, могут составить основу, базу многофункциональной системы безопасности для обогатительных фабрик. Однако полный состав подсистем и средств, объединенных в МФСБ, должен быть определен в результате аудита на основе установленных опасностей конкретной фабрики. После расширенной версии мы намерены продолжить работу по реализации пилотных проектов в рамках дистанционного мониторинга в угольной отрасли и тиражированию их на другие ОПО I, II и III классов опасности», - отметил Сергей Ковалев, исполнительный директор «СМИС Эксперт».