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«СМИС Эксперт» создает расширенную версию многофункциональной системы безопасности (МФСБ) для внедрения на обогатительных фабриках Кузбасса

По сообщению пресс-службы «СМИС Эксперт», команда специалистов компании в настоящее время работает над расширенной версией многофункциональной системы безопасности (МФСБ) для внедрения на углеобогатительных фабриках Кузбасса на основе стандартизированных технических требований к разработке и оснащению МФСБ. 

Базовая версия многофункциональной системы безопасности (МФСБ) для обогатительных фабрик создавалась разработчиком в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей» (раздел IV. Противоаварийная защита) на основе требований Ростехнадзора (Приказ № 428 от 28 октября 2020 г.) 

В разрабатываемой «СМИС Эксперт» расширенной версии МФСБ углеобогатительных фабрик Кузбасса учитываются все особенности технологии производственных процессов углеперерабатывающих предприятий. В этом плане разработчик, как участник рабочей группы, опирается на экспертизу отраслевых проектных институтов, которые устанавливают стандартизированный набор опасностей обогатительных предприятий региона и детально описывают риски и условия их возникновения. 

В многофункциональную систему безопасности (МФСБ) для обогатительных фабрик для реализации полноценного контроля промышленной безопасности будут входить следующие подсистемы:

  • система аэрогазового контроля (АГК);
  • система контроля запыленности воздуха,
  • система обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и их локализация;
  • система контроля и управления пожарным водоснабжением;
  • система связи и аварийного оповещения персонала о чрезвычайных ситуациях;
  • система определения местоположения работников фабрики;
  • система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией;
  • система оперативной, громкоговорящей и аварийной связи и аварийного оповещения;
  • независимые линии связи между обогатительной фабрикой и подразделением ПАСС(Ф) и пожарных подразделений, обслуживающих фабрику. 

В процессе разработки и внедрения многофункциональной системы безопасности (МФСБ) создаются механизмы организации дистанционного контроля Ростехнадзором опасных производственных объектов (ОПО), какими являются углеобогатительные фабрики Кемеровской области. В системе будет реализован модуль передачи информации в территориальный орган федерального государственного надзора в области промышленной безопасности - Сибирское управление Ростехнадзора. 

По информации «СМИС Эксперт», расширенная версия многофункциональной системы безопасности (МФСБ), внедряемая на обогатительных фабриках, позволит:

- оценивать состояние опасного производственного объекта (ОПО) в режиме реального времени;

- выявлять критические измерения технологического процесса;

- фиксировать предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на основе полученных данных;

- оценивать риски возникновения аварий на основе аналитической обработки текущей и ранее полученной информации об объекте контроля. 

После введения в эксплуатацию Автоматизированной информационной системы (АИС) Ростехнадзора, разработчик планирует обеспечить сопрягаемость МФСБ обогатительных фабрик (ОФ) с подсистемой «Цифровой профиль субъекта и объекта надзора» для выполнения требований:

-  мониторинга технологического процесса,

- сопряжения с уведомительной системой о состоянии предприятия в режиме реального времени. 

«Как разработчик «стандартной» МФСБ ОФ, мы понимаем, что правильная интерпретация заранее определенных модулей и функционала, в совокупности, могут составить основу, базу многофункциональной системы безопасности для обогатительных фабрик. Однако полный состав подсистем и средств, объединенных в МФСБ, должен быть определен в результате аудита на основе установленных опасностей конкретной фабрики. После расширенной версии мы намерены продолжить работу по реализации пилотных проектов в рамках дистанционного мониторинга в угольной отрасли и тиражированию их на другие ОПО I, II и III классов опасности», - отметил Сергей Ковалев, исполнительный директор «СМИС Эксперт».

Экономика
kuzbassnews.ru
06/08/2021
Экономика

Новости Кузбасса

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