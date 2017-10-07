Смотр-конкурс юных друзей полиции

Заключённые одной из колоний в Кузбассе спали без постельного белья Прокуратура провела проверку в ФКУ ИК-35 Мариинска по результатам которой были выявлены нарушения...

Всероссийские соревнования по корэш начнутся в Кемерове Соревнования по корэш «Кубок Сибири» среди мужчин и юношей пройдут 6-8 октября в губернском центре...

Лучшие учителя Кемерова: кого поздравил мэр 6 октября в Филармонии Кузбасса состоялся городской торжественный приём «Сердце отдаю детям» в...