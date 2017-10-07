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Смотр-конкурс юных друзей полиции

Команда «Русичи» Тяжинской средней школы № 1 приняла участие в областном смотре-конкурсе детских объединений правоохранительной направленности.
В детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе после торжественного открытия смотра прошел первый конкурс по правоведению. Лучший результат показал командир отряда Кирилл Акуленко.
Во второй день состоялись конкурсы визиток и агитбригад. Команда «Русичи» заняла четвертое место. Конкурсы «Профессионал» и «Марш-бросок» ребята прошли без штрафных очков. По отпечаткам пальцев Мария Архипенко и Валерия Буклова заняли второе место, а Владислав Лир и Егор Ушарев в конкурсе «Рукопашный бой» уступили только двум командам и в итоге вышли на третье место.
В областном смотре-конкурсе юных друзей полиции приняли участие 33 команды. По итогам конкурсной программы команда «Русичи» Тяжинской средней школы № 1 заняла третье место.

Общество
Новокузнецк
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/10/2017
Общество
Новокузнецк
Тяжин
Новости Кузбасса

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