Смотри Олимпиаду вместе с ТРЦ «Планета»

ТРЦ «Планета» приглашает болельщиков поддержать наших спортсменов на Олимпийских Играх в Корее. Трансляция будет проводиться ежедневно. Разделить эмоции вместе с другими зрителями можно будет в специально оборудованной зоне, на фудкорте 2 уровня ТРЦ.Напоминать о знаменательном событии гостям будут забавные мемы с символом Олимпийских Игр, с которыми смогут сфотографироваться все желающие.
Ждем вас в ТРЦ «Планета»!
08/02/2018
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