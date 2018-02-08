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Смотри Олимпиаду вместе с ТРЦ «Планета»

ТРЦ «Планета» приглашает болельщиков поддержать наших спортсменов на Олимпийских Играх в Корее. Трансляция будет проводиться ежедневно. Разделить эмоции вместе с другими зрителями можно будет в специально оборудованной зоне, на фудкорте 2 уровня ТРЦ.Напоминать о знаменательном событии гостям будут забавные мемы с символом Олимпийских Игр, с которыми смогут сфотографироваться все желающие.

Ждем вас в ТРЦ «Планета»!

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/02/2018
Спорт
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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