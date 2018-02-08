Смотри Олимпиаду вместе с ТРЦ «Планета»

Кузбассовцы убили двух мужчин и сожгли их тела в печи хладокомбината Мужчина договорился убить коммерсанта со своим 48-летним родственником, владельцем бывшего здания...

ЧП на шахте «Осинниковская»: погиб рабочий В ночь на четверг, 8 февраля во время крепления кровли горной выработки в вентиляционном штреке...

В Кузбассе за год пресекли 32 факта дачи взятки сотрудникам ГИБДД В 2017 году в Кемеровской области пресекли 32 факта, когда водители пытались дать сотрудникам ГИБДД...