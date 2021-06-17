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Снайперская пара из кемеровского СОБР завоевала второе место на окружном турнире подразделений специального назначения

 В Иркутске состоялся открытый турнир среди снайперских пар подразделений специального назначения органов исполнительной власти Российской Федерации, посвящённого памяти оперуполномоченного СОБР младшего лейтенанта милиции Валерия Хмыльнина, погибшего при исполнении служебного долга в 1995 году на Северном Кавказе. В соревнованиях приняли участие 13 снайперских пар из различных спецподразделений Росгвардии Сибирского округа, в том числе лучшие кемеровские стрелки из специального отряда быстрого реагирования «Символ».

 В течение трех дней лучшие снайпера демонстрировали навыки в высокоточной стрельбе из снайперского оружия и пистолета на дистанциях от 100 до 900 метров в дневное, ночное время суток и в условиях ограниченной видимости. Всего было три этапа - индивидуальная стрельба, парный зачёт. И самый зрелищный и эмоциональный поединок - «снайперская дуэль».

 В результате ожесточенной борьбы кемеровские собровцы заняли второе место, уступив лишь стрелкам ОМОН Управления Росгвардии по Красноярскому краю. Тройку призеров замкнула команда СОБР Управления Росгвардии по Республике Алтай.

 Поздравил победителей памятного турнира начальник Управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор Алексей Сапожников.

Спорт
kuzbassnews.ru
17/06/2021
Спорт

Новости Кузбасса

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