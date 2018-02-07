«Снежный десант» в Тяжинском районе

В рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов» в Тяжинском районе завершил свою работу отряд «Астория».

Студенты кузбасских ВУЗов побывали в Новопокровском, Новоподзорновском, Кубитетском, Ступишинском, Нововосточном, Листвянском сельских поселениях, в поселках Итатский и Тяжинский. Ребята очищали от снега социально значимые объекты, памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, убирали снег на подворье пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для обучающихся образовательных организаций, студенты провели подвижные игры, мастер-классы по прикладному творчеству, лекции о здоровом образе жизни, профориентационные беседы. По вечерам студенты и школьники играли в волейбол, пионербол и другие подвижные игры, а еще в каждой территории бойцы отряда «Астория» давали концерт. Местные жители дали высокую оценку творчеству ребят.

Последним пунктом назначения в путешествии отряда по Тяжинскому району был райцентр. Студенческий десант высадился в загородном лагере «Олимпиец», где его уже ждали старшеклассники тяжинских школ. Студенты провели игру, в ходе которой познакомились с местными ребятами, а затем организовали для них спортивную эстафету, в которой победила «дружба». Всем желающим была предоставлена возможность насладиться природой и свежим воздухом, прокатившись на лыжах.

После обеда, разделившись на три группы, ребята отправились на расчистку снежных заносов. Во дворе вдовы участника Великой Отечественной войны, инвалид второй группы, ветерана труда Нины Егоровны Червовой ребята поработали более двух часов. У Евгении Дмитриевны Наймовой и Антонины Григорьевны Фроловой ребята освободили от снега подворье, очистили калитки и вход в хозяйственные постройки. В знак благодарности Евгения Дмитриевна угостила «десантников» вареньем из вишни.

Вечером ребята дали концерт в районном доме культуры «Юбилейный». Участники патриотической акции «Снежный десант» были награждены Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина.