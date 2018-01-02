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Снежный городок в Тяжине

Михаил Петрович Коростелев из поселка Тяжинский построил возле своего дома снежный городок и ледовую горку.
В доме по улице Калинина семья живет первый год. Переехали сюда из микрорайона автотранспортного предприятия. Там соседскую ребятню каждый год на протяжении шести лет радовал снежный городок, возведенный главой семьи.
Михаил Петрович Коростелев трудится в котельной Тяжинского агропромышленного техникума. Он своими руками сделал снежные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, Желтой собаки и паровоза мчащегося в 2018 год.
Михаил Петрович считает, что создавать вокруг себя волшебную новогоднюю атмосферу можно и нужно. Стоит только захотеть сделать свой поселок чуточку красивее.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/01/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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