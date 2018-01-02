Снежный городок в Тяжине

С 1 января в России увеличен минимальны размер оплаты труда С 1 января в России увеличен минимальны размер оплаты труда – почти до 9,5 тысяч рублей.

Новокузнечанка потеряла 16 000 рублей в попытке купить телевизор Сумма причиненного ущерба составила 16 000 рублей.

Глава Новокузнецка рассказал, каким для города будет 2018 год Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил жителей города с Новым годом. И рассказал, что он...