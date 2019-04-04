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СНИЛС станет электронным

В 2019 г. произойдет постепенный уход от привычной формы страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, на котором указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Со временем информация о счете будет храниться только в электронном виде.

Уже сейчас все органы власти имеют возможность в электронном виде получать сведения о СНИЛС из информационной системы ПФР. Подключенные к системе межведомственного электронного взаимодействия учреждения могут найти без труда номер индивидуального лицевого счета человека по данным его паспорта. То есть «зеленая карточка», как часто называют СНИЛС, все реже будет необходима для предъявления при предоставлении государственных услуг.

Кроме того, Пенсионный фонд получил право самостоятельно открывать лицевой счет на основе сведений, поступивших из государственных органов.

Важность нововведения продиктована необходимостью учета в сфере социального обеспечения по единому идентификатору – СНИЛСу. Поскольку Пенсионный фонд является оператором двух глобальных информационных платформ: Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и Федерального реестра инвалидов.

Если же все-таки человеку, у которого нет на руках свидетельства, потребуется его предъявить для получения государственной услуги, то за получением СНИЛСа можно обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР.

Переход СНИЛС в цифровую форму будет удобен для всех сторон, включенных в систему обязательного пенсионного страхования. На формирование пенсионных прав нововведение никак не отражается.

Особо обращаем внимание на то, что полученные страховые свидетельства по-прежнему продолжают действовать, обменивать их не надо.

Общество
kuzbassnews.ru
04/04/2019
Общество
Новости Кузбасса

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