Сноубордист, пострадавший во время катания в Шерегеше, скончался

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25 марта на горе Зеленая в Шерегеше 28-летний сноубордист получил травму головы. Молодого человека с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу Таштагола.
В тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию. В течение десяти дней медики боролись за его жизнь, но безуспешно.
04/04/2018
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