Сноубордистка Кристина Пауль – победитель XXIX Всемирной зимней Универсиады

2 марта в Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. В студенческих играх принимают участие свыше 3 тыс. спортсменов (представители более 60 стран) и около 200 тыс. гостей и зрителей. Среди участников — 9 кузбасских спортсменов, в том числе 7 сноубордистов.

Так, в дисциплине сноуборд-кросс лучший результат показала спортсменка из Таштагола, мастер спорта международного класса, участница зимних Олимпийских игр 2018 года Кристина Пауль. Она начала заниматься сноубордом в 2006 году, в 2016 году получила звание «Мастер спорта России международного класса».

Фото пресс-служба АКО