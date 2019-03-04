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Сноубордистка Кристина Пауль – победитель XXIX Всемирной зимней Универсиады

2 марта в Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. В студенческих играх принимают участие свыше 3 тыс. спортсменов (представители более 60 стран) и около 200 тыс. гостей и зрителей. Среди участников — 9 кузбасских спортсменов, в том числе 7 сноубордистов.

Так, в дисциплине сноуборд-кросс лучший результат показала  спортсменка из Таштагола, мастер спорта международного класса, участница зимних Олимпийских игр 2018 года Кристина Пауль. Она начала заниматься сноубордом в 2006 году, в 2016 году получила звание «Мастер спорта России международного класса».

 

 

Фото пресс-служба АКО

Спорт
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Таштагол
kuzbassnews.ru
04/03/2019
Спорт
Топ
Таштагол
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