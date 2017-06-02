Сняты ограничения на ввоз продуктов из Турции

За исключением томатов, ограничения на ввоз в Россию запрещенных ранее продуктов из Турции, сняты Правительством РФ.

В документе, опубликованном на сайте российского правительства сообщается, что из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Также отменён запрет на выполнение определённых видов работ и оказание ряда услуг находящимися под юрисдикцией Турции организациями.

По словам главы Минсельхоза России Александра Ткачёва, запрет на поставку томатов из Турции продлится не менее трёх лет.