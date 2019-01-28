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Со дна Беловского водохранилища подняли тело пропавшего месяц назад человека

25 января в ходе поисковой операции со дна Беловского водохранилища поднято тело 35-летнего мужчины, пропавшего 23 декабря 2018 года во время катания на снегоходе.

В тот день трое жителей Белово на снегоходе  катались по замершей водной глади Беловского водохранилища. Техника провалилась под лед. Спастись сумел лишь  28-летний мужчина. Остальные выбраться не смогли. Спасшийся позвонил родственникам, которые вызвали «скорую помощь» и сотрудников МЧС.

Работа спасателей осложнялась  низкой температурой, поисковые мероприятия на время прекращались. При наступлении погодных условий, позволяющих водолазам  проводить обследование водоема в безопасных для жизни и здоровья условиях, поисковая операция была возобновлена. Специалисты МЧС обследовали дно водохранилища специальным металлоискателем и установили точное местонахождение техники. После чего водолазы прогрузились в водохранилище и обнаружили тело потерпевшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину его  смерти.

Сегодня из-за сильных морозов поисковые мероприятия снова приостановлены.  Предположительно еще один человек остается не найденным.

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kuzbassnews.ru
28/01/2019
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