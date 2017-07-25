Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Со звездой в объективе фотокамер

 

Спартакиада в Кузбассе началась ярко и жарко!  Селфи, вспышки фотокамер, дружественные рукопожатия. На спортивном поле – чемпион мира по боксу Григорий Дрозд и мастер спорта международного класса по легкой атлетике Ирина Обедина. Чтобы сделать «звездное селфи» с именитыми спортсменами, энергетики занимают очередь.

 «Я готов пожелать удачи и сфотографироваться с каждым спортсменом, - заявляет Григорий Дрозд. - Это своеобразная разминка перед началом соревнований. Чтобы зарядить спортсменов на победу, нужно хорошее настроение и только положительные эмоции. Кто чаще улыбается, тот ярче побеждает!».

«Перед соревнованиями я редко фотографируюсь, наверное, это просто суеверие, - делится своими впечатлениями с энергетиками участница Олимпийских игр Ирина Обедина. – А вот в неформальной, дружественной атмосфере люблю позировать перед камерой. Всем спортсменам желаю огромной удачи. Тренировки, удача и воля к победе – три кита для достижения спортивного успеха».

          С настоящим олимпийским азартом участники ХI летней Cпартакиады МРСК Сибири фотографировались с чемпионами. «Домой привезем не только победу, но и яркие фото со знаменитостями «спортивного олимпа», - шутят сотрудники МРСК Сибири. -  Энергией победителей зарядились – ну что, болельщики, готовы к «горячему» старту!». 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/07/2017
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов из-за ДТП с КамАЗом
Водитель КамАЗа не убедился в безопасности проезда и столкнулся с маневровым тепловозом. Из-за ДТП...
Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на шахте в Кузбассе
Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил...
Кемеровчанин ответит в суде за кражу интернета
Охранник парковки в одном из торговых центров Рудничного района Кемерова ответит в суде за кражу...
Мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с Honda в Кузбассе
29-летняя девушка-пассажир мотоцикла Yamaha и 21-летний парень-водитель пострадали в дорожно-...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus