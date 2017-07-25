Со звездой в объективе фотокамер

Спартакиада в Кузбассе началась ярко и жарко! Селфи, вспышки фотокамер, дружественные рукопожатия. На спортивном поле – чемпион мира по боксу Григорий Дрозд и мастер спорта международного класса по легкой атлетике Ирина Обедина. Чтобы сделать «звездное селфи» с именитыми спортсменами, энергетики занимают очередь.

«Я готов пожелать удачи и сфотографироваться с каждым спортсменом, - заявляет Григорий Дрозд. - Это своеобразная разминка перед началом соревнований. Чтобы зарядить спортсменов на победу, нужно хорошее настроение и только положительные эмоции. Кто чаще улыбается, тот ярче побеждает!».

«Перед соревнованиями я редко фотографируюсь, наверное, это просто суеверие, - делится своими впечатлениями с энергетиками участница Олимпийских игр Ирина Обедина. – А вот в неформальной, дружественной атмосфере люблю позировать перед камерой. Всем спортсменам желаю огромной удачи. Тренировки, удача и воля к победе – три кита для достижения спортивного успеха».

С настоящим олимпийским азартом участники ХI летней Cпартакиады МРСК Сибири фотографировались с чемпионами. «Домой привезем не только победу, но и яркие фото со знаменитостями «спортивного олимпа», - шутят сотрудники МРСК Сибири. - Энергией победителей зарядились – ну что, болельщики, готовы к «горячему» старту!».