Соблюдая интересы ребёнка

С начала года в Кузбассе 229 заявителям Пенсионный фонд отказал в получении сертификата и распоряжении средствами материнского капитала (МСК). Из общего количества поданных заявлений за 10 месяцев 2017 года это число составляет всего 0,9%.

Специалисты Управлений ПФР в городах и районах Кемеровской области проводят масштабную работу, чтобы исключить незаконное получение и обналичивание сертификатов, а также нецелевое использование средств МСК. Внимательно изучаются представленные документы, если у ПФР возникают сомнения в правомерности сделки, информация о ней направляется в правоохранительные органы, на приобретаемые объекты недвижимости направляются письма в соответствующие организации на предмет пригодности для проживания семей с детьми и т.п. Результаты проверок влияют на принятие решения о перечислении средств материнского капитала.

Так, в 2017 году 43 семьям отказано в получении сертификата из-за лишения родительских прав и совершения преступления против своего ребенка.

78 семьям отказано в оплате ипотечных кредитов. Основные причины отказов – при подаче заявления представлен не полный комплект документов; наличие разночтений в представленных документах; выявление сведений о наличии судимости у владельца сертификата по статьям, относящимся к преступлениям против личности своего ребенка, приобретение ветхого жилья, не пригодного для проживания с детьми.

51 семье отказано в направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Основные причины отказов – при подаче заявления представлен не полный комплект документов; ребенку, давшему право на сертификат, еще не исполнилось 3 года; несоответствие адреса приобретаемого (строящегося) жилого помещения с адресом в выписке из Единого государственного реестра недвижимости; приобретение ветхого жилья, не пригодного для проживания с детьми.

23 семьям отказано в направлении средств капитала на получение образования детьми. В большинстве случае отказы происходят из-за того, что в договорах на оказание платных образовательных услуг отсутствуют сведения, необходимые для перечисления средств материнского капитала (нет расчета оплаты, не указан период оплаты и сроки для перечисления).

Нередко среди причин отказа называют предоставление недостоверных сведений. Поэтому ОПФР по Кемеровской области напоминает, что владельцы сертификатов за сокрытие информации или нецелевое использование средств материнского капитала несут ответственность, в том числе уголовную.

Программа материнского (семейного) капитала работает в России уже десять лет. За это время в Кемеровской области было выдано 167,4 тысяч сертификатов на МСК. В 2017 году размер материнского капитала равен 453 026 рублям.