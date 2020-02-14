Социальное и пенсионное обеспечение ветеранов боевых действий

В субботу, 15 февраля, отмечается очередная годовщина со дня вывода Советских войск из Афганистана. В память об этом событии учрежден День памяти воинов-интернационалистов, к которым относятся не только воины-афганцы, но и участники военных конфликтов в Чечне, Таджикистане, армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и других локальных войн.
В Отделении ПФР по Кемеровской области состоит на учете 21671 ветеран боевых действий. Данная категория граждан относится к федеральным льготникам и имеет право на получение в том числе и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по линии ПФР, размер которой сегодня составляет 3062 руб., при условии замены льгот в натуральном выражении на денежный эквивалент. Если ветеран боевых действий пользуется льготами в натуральном выражении, т.е. набором социальных услуг (НСУ) – размер ЕДВ составляет 1906,94 руб. В состав набора социальных услуг (НСУ) входит - обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Получатель льготы сам выбирает, в денежном или натуральном эквиваленте будет ее получать.
Законодательство предусмотрело возможность для ветеранов, ставших инвалидом вследствие военной травмы, право на одновременное получение двух пенсий: по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению и досрочную страховую пенсию по старости при наступлении установленного возраста. При этом они должны иметь страховой стаж соответственно не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).
Родители погибших военнослужащих рядового состава имеют право на пенсию по случаю потери кормильца раньше на 5 лет (женщины — 50 лет, мужчины — 55 лет), а по достижении общеустановленного пенсионного возраста – на вторую пенсию по старости.
Нетрудоспособным членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, в случае если такие члены семьи состояли на иждивении погибшего, также может быть установлена ежемесячная денежная выплата.
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