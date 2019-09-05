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Социальные услуги: Делаем выбор на 2020 год

Набор социальных услуг* или деньги – федеральные льготники** могут сделать выбор в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

До 1 октября получателям ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), имеющим право на получение социальных услуг и желающим изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) в 2020 году – в натуральном выражении либо в денежном, необходимо оповестить об этом ПФР. Заявление о способе получения НСУ можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ). Однако удобнее всего направить заявление в электронном виде на сайте ПФР. Это сэкономит время, и ехать в клиентскую службу не придется.

Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не надо.

В Кузбассе 257,9 тысяч федеральных льготников. Из них 89,5 тысяч имеют право на полный набор социальных услуг или на одну из его частей. Остальные льготники получают его в денежном выражении. Напомним, что с 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб.

 

*В список льгот социального пакета включены: лекарственное обеспечение по рецептам (в том числе лечебное питание для детей-инвалидов); предоставление путевок на лечение в санатории; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

**К категории федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны; инвалиды, в том числе инвалиды детства; ветераны боевых действий; участники ликвидации чернобыльской аварии и пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Общество
kuzbassnews.ru
05/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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