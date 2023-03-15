Социальный фонд получает данные по распоряжению материнским капиталом почти от тысячи образовательных учреждений Кузбасса

Чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей, Отделение СФР по Кемеровской области - Кузбассу заключило соглашения о взаимодействии с 12 высшими и 64 средними специальными учебными заведениями. Также подписаны около 30 соглашений с администрациями муниципальных образований региона для информационного взаимодействия с 909 дошкольными учреждениями по всей области.

Если между Отделением Социального фонда и образовательной организацией заключено соглашение, родителям достаточно подать в СФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение Социальный фонд запросит самостоятельно.

Заявление можно подать онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР, а также лично в любой клиентской службе фонда или в МФЦ.

С каждым годом все больше семей проявляют интерес к использованию материнского капитала на обучение детей. Только за первый месяц 2023 года 20% всех обратившихся в Социальный фонд за распоряжением маткапиталом приняли решение направить средства на эти цели. Семьям было выделено 6,2 млн рублей.

Обновления, введенные с августа прошлого года, сделали образовательное направление материнского капитала еще более востребованным. Теперь средствами можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Родители также могут направить материнский капитал на обучение детей у частных преподавателей и на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить такие услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Использовать сертификат на образовательные услуги физлиц можно при наличии у индивидуального предпринимателя соответствующего официального статуса и государственной лицензии на образовательную деятельность.

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