Социальный фонд в Кузбассе с начала года оплатил услуги по родовым сертификатам для 4 378 женщин и 5 669 новорожденных

Объем перечисленных в медицинские организации Кузбасса средств за оказанные услуги в 2023 году составил более 46,3 млн рублей. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

Родовой сертификат – это документ необходимый для оплаты медицинским организациям, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. Родовый сертификат формируется врачом при первом посещении женской консультации по месту жительства. Если сертификат не был открыт женской консультацией, его сформирует роддом. Сертификат может быть также оформлен детской поликлиникой, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь это не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически. Это, в частности, данные о постановке на учет в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни. Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.

Фото из открытых источников