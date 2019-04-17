Жители Кемеровской области, имеющие право на получение мер социальной поддержки, могут уточнить необходимые сведения с помощью электронного сервиса «Социальный калькулятор» на портале ЕГИССО.

Сервис позволяет гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы или ветеран труда Кемеровской области, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Сегодня в Кемеровской области в базу ЕГИССО загружены 10,0 тыс. мер и категорий получателей мер социальной защиты, а также данные по 955,4 тыс. получателей этих мер. Список мер социальной защиты в федеральном классификаторе пополняется, появляются новые категории получателей.

Напомним, что у каждого жителя области есть возможность уточнить сведения о доступных ему мерах социальной поддержки через собственный Личный кабинет получателя социальных услуг на сайте ЕГИССО. Войти на личную страницу можно с помощью логина и пароля портала госуслуг со стационарного компьютера, ноутбука, либо гостевого компьютера в клиентской службе ПФР (фронт-офисе).

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) – это информационный центр учета и анализа социальных расходов, позволяющий гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней.