Жители Кемеровской области, имеющие право на получение мер социальной поддержки, могут уточнить необходимые сведения с помощью электронного сервиса «Социальный калькулятор» на портале ЕГИССО.
Сервис позволяет гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.
Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы или ветеран труда Кемеровской области, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.
Сегодня в Кемеровской области в базу ЕГИССО загружены 10,0 тыс. мер и категорий получателей мер социальной защиты, а также данные по 955,4 тыс. получателей этих мер. Список мер социальной защиты в федеральном классификаторе пополняется, появляются новые категории получателей.
Напомним, что у каждого жителя области есть возможность уточнить сведения о доступных ему мерах социальной поддержки через собственный Личный кабинет получателя социальных услуг на сайте ЕГИССО. Войти на личную страницу можно с помощью логина и пароля портала госуслуг со стационарного компьютера, ноутбука, либо гостевого компьютера в клиентской службе ПФР (фронт-офисе).
Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) – это информационный центр учета и анализа социальных расходов, позволяющий гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней.
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