Соцпакет или деньги – федеральным льготникам нужно сделать выбор

До 1 октября инвалиды и другие категории федеральных льготников могут подать заявление об отказе или возобновлении социальных услуг на следующий год. Им предстоит решить, какие из этих услуг продолжить получать, а какие заменить на денежные выплаты. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей.
В Кемеровской области проживает 252422 человека, относящихся к категории федеральных льготников. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; несовершеннолетние узники концлагерей; инвалиды; дети-инвалиды; «чернобыльцы» и приравненные к ним категории.
Данным гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату, предоставляется набор социальных услуг (НСУ). Стоимость соцпакета ежегодно индексируется и на сегодня составляет 1155,06 руб. в месяц.
Подать заявление можно в клиентской службе ПФР, МФЦ, Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (
Тем, кто сделал свой выбор - отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2021 год, обращаться в ПФР не нужно.
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