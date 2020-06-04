Соцработники облагородили территорию Дома ветеранов в селе Ступишино

Специалисты Тяжинского центра социального обслуживания населения покрасили крышу беседки и уличные диваны, побелили фасад здания. После завершения работ по благоустройству жители Дома ветеранов выразили социальным работникам благодарность за заботу.
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