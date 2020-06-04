Соцработники облагородили территорию Дома ветеранов в селе Ступишино

Д. Шакин: «Председатель избиркома получила штраф» Позиция прокуратуры была аналогична, назначить минимальный штраф. Суд постановил назначить...

Начат разбор последней четверти моста через Абу на пр. Металлургов Рядом в махоньком скверике, через который горожане обходят мост (пройти по нему в принципе можно,...

В Киселёвске загорелся склад покрышек Накануне вечером в Киселёвске загорелся склад покрышек на открытой территории. Фото и видео...