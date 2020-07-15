Содержание пчел

С начала летного сезона учащаются случаи обращения граждан в контролирующие органы на своих соседей, содержащих пчел, т.к. ощущения после укуса пчелы болезненны и пчелиный яд очень опасный аллерген. И иногда, без своевременного медицинского вмешательства, пчелиный укус может привести к фатальному исходу.

В Кузбассе в настоящее время в частном секторе находится более 90% пчелиных семей. Пчеловоды-любители в своих хозяйствах содержат от 5 до 40 ульев.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемервской области-Кузбассу предупреждает население, что решив обустроить пасеку на своем участке для начала необходимо ознакомиться с “Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования» утв. приказом Минсельхоза России от 19 мая 2016 г. N 194.

Требованиями указанных Правил предусмотрено соблюдение некоторых условий:

- пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации;

- ульи с пчелосемьями могут располагаться только на территории, принадлежащей пасечнику, на безопасном для окружающего населения расстоянии от школ, детских садов, больниц, культурных заведений;

- при содержании пчел в населенных пунктах их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка;

- в населенных пунктах запрещается держать пчел с агрессивным поведением, которые могут нанести вред населению или ущерб любым видам хозяйственной деятельности;

- ульи нужно ставить не ближе 3-5 метров до границы со следующим участкоми отделены от соседских угодий высокими зарослями, постройками или сплошным забором в 2 метра высотой;

- летки должны быть направлены к середине частного участка, но никак не в сторону соседних земельных угодий;

- весь периметр пасеки необходимо огородить сплошным забором или зелеными плотными насаждениями не менее 2 метров высотой, дабы пчелы, улетая с участка, сразу уходили вверх и не контактировали с чужими людьми.

До того, как формировать свою собственную пасеку на частной территории, стоит опросить ближайших соседей на предмет наличия у них аллергии на укусы.

Кроме того, Управление предупреждает, что за нарушение Правил содержания пчел предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.