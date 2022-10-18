Сохраним саженцы до весны

В связи с тем, что в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу часто поступают вопросы, как сохранить саженцы до весны, специалисты отдела фитосанитарного и семенного контроля информируют о правильной подготовке саженцев к зиме и сохранности в зимний период.

Первое, что необходимо сделать – это притормозить рост саженца, ввести его в состояние покоя, чтобы сберечь силы растения до нового дачного сезона.

Для саженцев морозоустойчивых растений лучше всего сделать на участке прикоп – временное место хранения в открытом грунте, где посадочный материал не сможет прочно укорениться, но и не погибнет до посадки на постоянное место. Готовить прикоп нужно заранее. Место должно быть сухим, без застоя воды. Траншею копаем на глубину 60-80 сантиметров. Ширина и длина траншеи зависит от размера саженца и их количества, в целом на один саженец нужно около 20-25 см. Ориентация прикопа – с востока на запад. Северный край должен быть отвесным, а южный – пологим, с небольшим уклоном.

Перед прикопкой необходимо удалить с ветвей все листья, если они есть, и поставить растения в чистую воду на 3-5 часов. В почву, если она не слишком плодородная, можно добавить торфа и песка. Чем легче почва, тем проще будет выкопать растения весной, не повредив корневую систему. Если у саженца много ветвей, можно немножко их обвязать, после чего поместить растения в траншею корнями к отвесному краю, на север, а верхушками – к пологому, на юг. Это позволит защитить саженцы от холодного ветра. Корни аккуратно расправляем, присыпаем песком или торфом, чтобы не было пустот, засыпаем на высоту примерно 20 см. и поливаем. После наступления заморозков полностью засыпам прикоп грунтом и делаем небольшой холмик. Незабываем защитить саженцы от грызунов. Можно использовать покупные приманки или просто переложить растения ветками колючих кустарников, например, барбариса или шиповника. В период крепких морозов надземную часть саженцев присыпаем снегом или прикрываем лапником.

Нельзя закрывать надземные части саженцев рубероидом или плёнкой, они могут пробудится в тепле раньше времени, и питательные вещества начнут переходить от корней к почкам, снижая иммунитет растений. Выкапывать растения весной лучше не раньше апреля. А вот раскрыть стоит как можно быстрее, чтобы предупредить выпревание коры. Теплолюбивые растения высаживают только весной, и зимовка в прикопе не для них.

Хранить саженцы нужно в погребе или подвале, прикопанными в слегка влажный песок, поодиночке или в одном большом контейнере. Температура хранения должна быть в пределах 0-5°C.

А вот саженцы роз можно хранить разными способами: в подвале или погребе, в холодильнике обернутыми в бумагу или пленку; в яме под снегом – уложенными прямо в упаковке, присыпанные почвой и накрытыми спанбондом (полимерное нетканое полотно, укрывной материал).

Для саженцев роз с открытой корневой системой можно также делать прикоп. Для этого необходимо выкопайть наклонную траншею глубиной до 50 см, выстелить ее лапником и уложить растения, предварительно обрезав корни примерно до 30 см. Место прививки должно быть заглублено не менее чем на 10 см. Затем присыпаем саженцы песком, поливаем и укрываем