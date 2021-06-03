Сообщи в ПФР о своём трудоустройстве летом

ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу информирует школьников и студентов, получающих пенсию по потере кормильца либо компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином*: в случае трудоустройства необходимо своевременно проинформировать ПФР.

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Согласно законодательству страховая пенсия по потере кормильца в период работы получателя выплачивается без учета индексации, федеральная социальная доплата (ФСД) и выплаты по уходу устанавливаются только неработающим гражданам. Чтобы приостановить ФСД и прекратить компенсационную выплату по уходу во избежание переплат, необходимо при устройстве на работу проинформировать ПФР.

В Кемеровской области 39604 человека получают выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами 1 группы, а также за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, её размер составляет 1560 рублей, 40,6 тыс. детей в регионе получают пенсию по случаю потери кормильца.

* Речь идет об уходе за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.