Соревнования огнеборцев

В поселке Сидоренково Беловского района состоялись областные соревнования на звание «Лучшая добровольная пожарная команда».
Цель соревнований – повышение уровня подготовки личного состава подразделений добровольных пожарных команд, развитие и совершенствование у добровольцев физических и психологических качеств, необходимых в ходе тушения пожаров. Ведь именно они, добровольные пожарные, в трудную минуту первыми приходят на помощь односельчанам и выполняют первоочередные действия по тушению пожаров до прибытия профессиональных огнеборцев.
В соревнованиях приняли участие 18 команд со всего Кузбасса. Тяжинский муниципальный район представляла добровольная пожарная команда работников Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. В ее составе выступили Евгений Жернаков, Дмитрий Епанчинцев, Николай Федоров и Алексей Мамайкин.
Участникам команд предстояло пройти три этапа соревнований. Наиболее зрелищным этапом стала эстафета, где конкурсантам предстояло не только в кратчайший срок преодолеть дистанцию, но и доставить к финишной черте груз – ранцевый огнетушитель, наполненный водой, пожарные рукава и воду в ведрах. На этом этапе команда тяжинцев оказалась сильнейшей и заняла первое место.
В ходе двух других этапов добровольцы демонстрировали навыки в надевании боевой одежды и снаряжения, развертывании первичных средств пожаротушения и ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя, а также в установке мотопомпы и подаче стволов от резервуара с водой на тушение условного возгорания. По итогам второго этапа тяжинцы оказались третьими.
Добровольная пожарная команда Тяжинского муниципального района показала хорошие результаты на всех этапах соревнований и заняла четвёртое место среди добровольных пожарных команд Кузбасса.
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