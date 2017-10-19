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Соревнования по пулевой стрельбе в Тяжине

На базе Тяжинской средней школы № 3 прошли районные соревнования среди обучающихся школ по пулевой стрельбе из пневматического оружия.
Программой соревнований были предусмотрены выстрелы с обычным открытым прицелом с расстояния 5 метров. Стрелки сделали по 5 выстрелов из трех положений (стоя, лежа, с колена).
По итогам соревнований в командном зачете первое место жюри присудило команде Тяжинской средней школы № 2, на втором месте стрелки из Тяжинской средней школы № 3 и третье место досталось команде Новопокровской основной школы.
В личном зачете лучший результат среди юношей показал Максим Царенков (Тяжинская СШ № 2). Среди девушек первое место было присуждено Ирине Свирид (Тяжинская СШ № 3), Анастасии Васильевой и Анне Фоменко (Тяжинская СШ № 2). Все призеры получили почетные грамоты Управления образования администрации Тяжинского муниципального района.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/10/2017
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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