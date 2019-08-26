Соревнования по силовому экстриму прошли в Киселевске

25 августа в Киселевске прошли соревнования по силовому экстриму. Участники демонстрировали свои силы в шести испытаниях: «Бревно» (на время поднимали снаряд весом 110 кг над головой), перенос двух кислородных баллонов весом по 100 кг каждый на дистанции 30 метров и мешка весом 100 кг, выполнение пяти переворотов на время, упражнение с 200-килограмовой штангой на количество раз за 60 секунд. Завершил спортивный турнир конкурс «Буксировка автомобиля».





Победителем испытаний стал мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный победитель и призер чемпионатов Кузбасса и СФО по пауэрлифтингу классическому в экипировке и жиме лежа Сергей Кулебакин. Мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный победитель и призер чемпионатов Кузбасса, Томской области и СФО Александр Болтенков занял II место, на III месте – мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный победитель и призер чемпионатов и первенства России, Сибири и Кузбасса, обладатель звания «Сильнейший юноша Кузбасса» в 2007 году, действующий чемпион Сибири по пауэрлифтингу в экипировке Евгений Полунин. Фото: пресс-служба АКО