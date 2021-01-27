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Сорок тысяч кузбасских работодателей представят сведения о стаже застрахованных лиц за 2020 год

С 1 января 2021 года для 40 тысяч работодателей Кемеровской области началась отчетная компания в ПФР. До 1 марта им нужно представить сведения о стаже каждого работающего у него застрахованного лица (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) по форме СЗВ-СТАЖ.

Даже если в компании числится 1 сотрудник (он же директор), необходимо также заполнять на него сведения.

Отчет можно представить в территориальный орган ПФР в электронной форме по электронным каналам связи, с усиленной квалифицированной электронной подписью, а также при личном приёме (через представителя), по почте.

Работодателям, ведущим деятельность в сфере сельского хозяйства, при заполнении отчетов в форме СЗВ-СТАЖ необходимо указать код «Село» в отношении работников, занятых в сельском хозяйстве. Список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, для которых необходимо указывать этот код, утвержден Постановлением Правительства РФ в 2018 году. В дальнейшем это будет основанием для назначения работникам надбавки к пенсии за работу в сельском хозяйстве.

Кадровые службы медицинских учреждений при заполнении формы СЗВ-СТАЖ указывают новый код «Вирус», который заполняется в графе 10 «Основание (код)». Код «Вирус» заполняется в отношении медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее. Напомним, что в этом случае один день работы будет засчитываться в стаж в двойном размере.

Органы ПФР сверяют сведения, указанные в форме СЗВ-СТАЖ, со сведениями, представленными в формах СЗВ-М, СЗВ-ТД и РСВ. При обнаружении расхождений и (или) несоответствий между представленными сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации, страхователя уведомят о необходимости их устранения в течение пяти рабочих дней.

Общество
kuzbassnews.ru
27/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

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