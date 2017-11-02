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Сорванная пломба – подорванная репутация

«Электричество – товар, требующий своевременной оплаты, как и все остальные потребительские услуги» - это элементарное правило специалисты филиала «МРСК Сибири»  - «Кузбассэнерго – РЭС» доходчиво объяснили хозяину частного магазина из деревни Каменка Промышленновского района Кемеровской области, составив акт о безучётном потреблении электроэнергии на сумму больше 300 тысяч рублей.

Месяц незаконного потребления 131 тысячи кВт/часов  вылился «экономному» торговцу в копеечку. Вместо того, чтобы вовремя заплатить за электричество, предприниматель «прятал за прилавком» сорванную со счетчика пломбу. Какие махинации он проворачивал с прибором учета электроэнергии - неизвестно. Но сам факт энергохищения на лицо. Пломба – основное свидетельство того, что данный прибор является исправным, а пользователь не вмешивается в работу счетчика с целью повлиять на его показатели. Если нет пломбы – значит это безучётное потребление со всеми вытекающими штрафными санкциями.

 Долг, который дамокловым мечом висит с сентября,  предприниматель до сих пор погасить не в силах. Сэкономив на ежемесячных платежах за электроэнергию, энерговор просчитался на «штрафах». Правильно гласит народная мудрость: «Торговля кого выручит, а кого выучит». Кругленькая сумма станет для нерадивого пользователя хорошим уроком на будущее. А энергетики в свою очередь возьмут адрес нерадивого потребителя на контроль. Ведь сорванная со счетчика пломба – это подорванная репутация.

Чтобы предотвратить незаконное потребление электроэнергии, специалисты Кузбассэнерго-РЭС продолжают проводить регулярные рейды по всей территории обслуживания филиала. Подобные проверки дают свои результаты. Только за один месяц в Промышленновском районе энергетики выявили несколько случаев энерговоровства в объеме более 150 тысяч кВт/часов,  что в денежном эквиваленте составляет около полумиллиона рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
02/11/2017
Общество
Новости Кузбасса

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