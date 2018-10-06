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Состоялась традиционная спартакиада работников образовательных организаций Тяжинского района

В спорткомплексе «Юность» педагогов школ и детских садов ждала насыщенная программа соревнований: шашки, волейбол, дартс, эстафета, перетягивание каната. Игроки сборных команд померялись силами при поддержке своих коллег, пришедших подбодрить спортсменов.
Переходящий кубок спартакиады и Почётную грамоту получила сборная команда управления образования администрации Тяжинского района. Второе место заняла команда дошкольных образовательных организаций. Третье место досталось команде Тяжинских образовательных организаций.
Начальник управления образования Светлана Вячеславовна Погуляева отметила, что проведение спортивных мероприятий между работниками образования имеет немаловажное значение: «Ведь это не только прекрасный способ пропагандировать занятия спортом, но и поддерживать здоровый образ жизни. Спортивные встречи помогают поднять коллективный дух, сблизить коллектив и укрепить дружеские связи».
Организаторы состязаний педагогов – детско-юношеская спортивная школа совместно с управлением образования администрации Тяжинского муниципального района.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/10/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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