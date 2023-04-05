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Состоялось открытое первенство города Шарыпово по боксу

В спорткомплексе «Надежда» померялись силами около 100 юных спортсменов из Красноярского края и Кемеровской области – Кузбасса. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева.
По итогам соревнований тяжинцы показали хорошие результаты. У Артема Пилецкого, Кирилла Болбот, Кирилла Белоусова и Савелия Богомазова первое место, у Степана Головина и Никиты Колупаева – второе место, у Даниила Судник и Виктора Третьякова – третье место.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/04/2023
Спорт
Тяжин
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