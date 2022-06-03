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Состоялось открытое первенство Тяжинского округа по дзюдо

В соревнованиях среди мальчиков и девочек до 13 лет приняли участие более 60 спортсменов из города Анжеро-Судженска, поселков Тяжинский, Тисуль и Верх-Чебула. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой.
Ребята достойно провели поединки, заняв в общей сложности 3 первых, 4 вторых и 6 третьих мест, заняв в общекомандном зачете второе место. Первые места заняли Арина Кириллова, Екатерина Тарасова и Матвей Осадчий.
Марина Комарова, Альбина Комарова, Ростислав Баянов и Кирилл Болбот вышли на вторые места. Третьи места в своих весовых категориях заняли Валерия Баянова, Алиса Черкашина, Руслан Комаров, Максим Егоров, Карина Крюгер и Дмитрий Труханов.

Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/06/2022
Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
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