Состоялось открытое первенство Тяжинского округа по дзюдо

В соревнованиях среди мальчиков и девочек до 13 лет приняли участие более 60 спортсменов из города Анжеро-Судженска, поселков Тяжинский, Тисуль и Верх-Чебула. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой.

Ребята достойно провели поединки, заняв в общей сложности 3 первых, 4 вторых и 6 третьих мест, заняв в общекомандном зачете второе место. Первые места заняли Арина Кириллова, Екатерина Тарасова и Матвей Осадчий.

Марина Комарова, Альбина Комарова, Ростислав Баянов и Кирилл Болбот вышли на вторые места. Третьи места в своих весовых категориях заняли Валерия Баянова, Алиса Черкашина, Руслан Комаров, Максим Егоров, Карина Крюгер и Дмитрий Труханов.