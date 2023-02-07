Состоялось торжественное собрание, посвященное 48-летию Тяжинского агропромышленного техникума

Ветеранов, преподавателей и студентов поздравили с днем «рождения» техникума глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа первого созыва Александр Иванович Сорокин, заместитель директора Тяжинского агропромышленного техникума по учебно-производственной деятельности Альбина Анатольевна Малинина и заведующий отделом по научной и медийной работе техникума Олег Викторович Костюнин.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных рабочих кадров благодарственными письмами награждены ветераны техникума - Николай Григорьевич Гришкин, Иван Степанович Лунев и Алексей Николаевич Ростовский. Лучшие работники техникума отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Сегодня в Тяжинском агропромышленном техникуме готовят мастеров сельскохозяйственного производства, технологов, сварщиков, бухгалтеров, поваров, кондитеров. Студенты совместно с кураторами групп подготовили креативные презентации своих профессий, исполнили песни, продемонстрировали видеоролики о студенческой жизни.