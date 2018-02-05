Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Состоялся торжественный прием, посвященный 75-летию Кемеровской области

В Калтане продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных 75-летию образования Кемеровской области. 2 февраля, в пятницу, центром торжеств стал ДК «Энергетик»: здесь организовали выставку «Гордись, Кузбасс, людьми своими», прошел показ фильма о Кемеровской области, состоялось вручение муниципальных наград.

Среди участников торжественного приема были ветераны ВОВ, ровесники области, прошагавшие в ногу с Кузнецкой землей, разделившие с ней трудные годы послевоенного возражения и трудового расцвета, калтанцы, удостоенные высших наград Кемеровской области - медалей «За особый вклад в развитие Кузбасса», лауреаты премии Кузбасса, а также имеющие высокое звание «Почетный гражданин Кемеровской области». В зале приветствовали почетных граждан города Калтан, заслуженных учителей, деятелей искусства и культуры, тренеров, спортсменов, военных, работников всех сфер экономики, активную и одаренную молодежь, тех, кто приумножает славу и богатство родного края.

С юбилеем области земляков поздравили заместитель губернатора Д. А. Шамгунов, глава муниципального образования И. Ф. Голдинов, депутат кузбасского парламента В. Л. Иванченко.

Официальную часть мероприятия завершил праздничный концерт, состоявший из творческих номеров, подготовленных детскими и взрослыми коллективами учреждений культуры.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
05/02/2018
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Тюменский ХК «Рубин» победил в Новокузнецке с крупным счетом
Тюменский «Рубин» в Новокузнецке одолел «Металлург».
«Полностью исчезнут пробки»: кемеровчане нашли способ улучшить Притомский проспект
Кемеровчане предложили сделать развязку в районе пересечения улицы Терешковой и проспекта...
Чемпион Сибири по пауэрлифтингу предстанет перед судом за контрабанду
По версии следствия, спортсмен заказал у неустановленного лица в Республике Беларусь препараты,...
Крупный торговый центр эвакуировали в Кемерове из-за угрозы взрыва
Посетителей кемеровского торгового центра "Облака" эвакуировали 4 февраля около 16:00 из-...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus