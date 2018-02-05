Состоялся торжественный прием, посвященный 75-летию Кемеровской области

В Калтане продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных 75-летию образования Кемеровской области. 2 февраля, в пятницу, центром торжеств стал ДК «Энергетик»: здесь организовали выставку «Гордись, Кузбасс, людьми своими», прошел показ фильма о Кемеровской области, состоялось вручение муниципальных наград.

Среди участников торжественного приема были ветераны ВОВ, ровесники области, прошагавшие в ногу с Кузнецкой землей, разделившие с ней трудные годы послевоенного возражения и трудового расцвета, калтанцы, удостоенные высших наград Кемеровской области - медалей «За особый вклад в развитие Кузбасса», лауреаты премии Кузбасса, а также имеющие высокое звание «Почетный гражданин Кемеровской области». В зале приветствовали почетных граждан города Калтан, заслуженных учителей, деятелей искусства и культуры, тренеров, спортсменов, военных, работников всех сфер экономики, активную и одаренную молодежь, тех, кто приумножает славу и богатство родного края.

С юбилеем области земляков поздравили заместитель губернатора Д. А. Шамгунов, глава муниципального образования И. Ф. Голдинов, депутат кузбасского парламента В. Л. Иванченко.

Официальную часть мероприятия завершил праздничный концерт, состоявший из творческих номеров, подготовленных детскими и взрослыми коллективами учреждений культуры.