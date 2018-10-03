Состоялся торжественный прием, посвященный Дню уважения старшего поколения и 45-летию Совета ветеранов войны и труда

На торжественном приеме, который прошел в ДК «Энергетик» г. Калтан, собрались Президиум Совета ветеранов, председатели и делегаты первичных ветеранских организаций предприятий и учреждений, ветеранская организация ликвидированных угольных предприятий, ветераны ВОВ и труженики тыла. В холле дворца культуры гостей приветствовал хор «Россиянка», на втором этаже работала фото-выставка, посвященная юбилею общественной организации, были представлены кубки за спортивные достижения ветеранов.

С двойным праздником «серебряное» поколение поздравил глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов. Он поблагодарил ветеранов за активность, неравнодушие, оптимизм и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

- Впереди нас ждет большая работа. Это подготовка к празднованию юбилея города, 75-летия Великой Победы, 300-летия Кузнецкого угольного бассейна. Я вновь рассчитываю на ваше участие и помощь, дорогие ветераны, в вопросах общественной деятельности, патриотического воспитания молодежи, - звучало в поздравлении главы округа. - Ваши мудрые советы, участие, поддержка нам дороги и очень важны!

Состоялась церемония награждения. Ветераны Биккенов З.Б., Вальтер О.И., Неснова Л.В., Смирнов В.Я. отмечены медалью «За служение городу Калтан», еще 18 участников торжественного приема награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации округа. С целью поддержки общественной организации городскому Совету ветеранов вручен подарочный сертификат на сумму 50 тыс. рублей на закупку оргтехники. Были и творческие подарки. Старшее поколение порадовали активисты молодежного общественно-патриотического движения «Созвездие», хореографические, вокальные коллективы школы искусств № 42 и ДК «Энергетик», участница областного фестиваля «Мы живем семьей единой», ветеран труда Г.В. Гетманская.

В завершение хочется добавить, что люди почтенного возраста – главные в этом мире. За свою жизнь они сделали так много, что заслуживают безграничного уважения, благодарности и любви!