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Состоялся выезд мобильного офиса государственного юридического бюро Кузбасса в Тяжинский округ

В поселке Тяжинский работа была организована на базе центра социального обслуживания населения. Специалисты продемонстрировали презентацию «Бесплатная юридическая помощь отдельным категориям граждан Кузбасса» и рассказали о системе бесплатной юридической помощи, категориях граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, случаях, при которых она оказывается, о взаимодействии в этом вопросе с органами социальной защиты населения муниципальных образований, учреждениями социального обслуживания.
В рабочей встрече приняли участие более 50 человек, в их числе руководство и специалисты управления социальной защиты населения, центра социального обслуживания населения, а также публичного центра правовой информации Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова. Участники рабочей встречи обсудили направления дальнейшего взаимодействия и планирование совместных мероприятий.
На личном приеме бесплатную юридическую помощь получили трое жителей Тяжинского округа. Их проконсультировали по интересующим вопросам: о признании права на земельный участок, на котором стоит жилой дом, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, соблюдении норм противопожарной безопасности при возведении построек, о получении бесплатно в собственность земли под гаражом.

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kuzbassnews.ru
10/02/2023
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