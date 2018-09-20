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Сотни домов Новокузнецка еще не получили отопления

Более 200 домов Новокузнецка на 19 сентября не были подключены к теплу. 20 домов в Орджоникидзевском, 20 домов в Кузнецком, 20 – в Куйбышевском, 9 домов в Новоильинском, 9 - в Заводском и 122 – в Центральном районах остались без тепла в связи с изношенностью внутриквартальных сетей.

Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Черемнов сообщил, что сейчас все усилия направлены на запуск теплоснабжения в многоквартирных домах.

«Есть технические проблемы, есть проблемы с гидравликой, все ресурсоснабжающие организации после вчерашнего совещания мобилизовали свои силы, – отметил замглавы Новокузнецка. – Выводы после окончания запуска теплоснабжения мы сделаем, подведем итоги совместно с организациями коммунальной сферы и учтем это на будущий период. На время пиковых нагрузок необходимо усиливать состав специалистов».

По словам Антона Черемнова, появившиеся в ряде СМИ сведения о различных сроках подключения к системе теплоснабжения МКД города не соответствуют действительности. Кроме того, в данных сообщениях названы несуществующие компании, якобы осуществляющие запуск отопления. Срок подключения всех многоквартирных домов к отоплению, согласно распоряжению главы города Сергея Кузнецова, един – 20 сентября.

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kuzbassnews.ru
20/09/2018
Общество
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