«Сотруднице службы безопасности банка» из Кузбасса установлен административный надзор на срок 8 лет

Более пяти лет назад, отбывая наказание в местах лишения свободы за сбыт наркотических средств, 35-летняя жительница Кузбасса изучила механизм дистанционного совершения хищений денежных средств граждан путём телефонных звонков. И в конце 2017 года, освободившись из мест лишения свободы, решила применить полученные знания на практике…

Более пяти лет назад 35-летняя жительница Кузбасса, отбывая в местах лишения свободы наказание за сбыт наркотических средств, изучила механизм дистанционного совершения хищений денег граждан путём телефонных звонков. Освободившись условно-досрочно, она решила применить полученные навыки на практике, избрав для совершения преступления жителей Удмуртской Республики. Таким образом, в течение следующего 2018 года, представляясь сотрудницей службы безопасности банка и получая по телефону конфиденциальную информацию от граждан, она похитила у 88 жителей Удмуртии около 750 тысяч рублей.

За совершённые преступления приговором Индустриального районного суда г.Ижевска Удмуртской Республики (дело № 1-274/2019) ей было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Через несколько месяцев оканчивается её срок отбывания наказания, и в целях профилактики предупреждения совершения новых преступлений администрация исправительного учреждения, в котором отбывает наказание осуждённая, обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области об установлении ей административного надзора сроком на 8 лет.

В судебном заседании осуждённая не возражала против установления в отношении неё административного надзора.

«По мнению суда, установленные административные ограничения соответствуют перечню таких ограничений, приведённому в статье 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», могут способствовать предупреждению совершения преступлений и других правонарушений, а также окажут индивидуальное профилактическое воздействие в целях защиты государственных и общественных интересов», – говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил административные исковые требования исправительного учреждения, и установил в отношении осуждённой административный надзор сроком на 8 лет, обязав её являться один раз в месяц для регистрации в орган внутренних дел по избранному ею после освобождения месту жительства, пребывания или фактического нахождения.

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