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Сотрудник нацгвардии подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении одного из сотрудников отдела контроля за частной охранной деятельностью  Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области. Он  подозревается в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в марте 2011 года подозреваемый, который на тот момент работал в лицензионно-разрешительной службе полиции, предложил директору частного охранного предприятия за вознаграждение свое покровительство. Мужчина пообещал предпринимателю, что его предприятие не затронут внеплановые проверки, лицензии на охранную деятельность будут продлеваться в срок и без каких-либо проволочек. За свою помощь подозреваемый попросил оплачивать его счета за мобильную связь и расходы на автозаправках, предприниматель согласился.

В общей сложности до марта 2017 года мужчина передал подозреваемому 256 тысяч рублей, оплачивая  ему услуги мобильной связи и автозаправок. Весной текущего года сотрудник потребовал от предпринимателя оплачивать и другие расходы, мужчина обратился в УФСБ России по Кемеровской области. При выявлении других фактов преступной деятельности подозреваемого будет проведена проверка и дана соответствующая юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия
kuzbassnews.ru
17/05/2017
Происшествия
Новости Кузбасса

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