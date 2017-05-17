Сотрудник нацгвардии подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении одного из сотрудников отдела контроля за частной охранной деятельностью Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в марте 2011 года подозреваемый, который на тот момент работал в лицензионно-разрешительной службе полиции, предложил директору частного охранного предприятия за вознаграждение свое покровительство. Мужчина пообещал предпринимателю, что его предприятие не затронут внеплановые проверки, лицензии на охранную деятельность будут продлеваться в срок и без каких-либо проволочек. За свою помощь подозреваемый попросил оплачивать его счета за мобильную связь и расходы на автозаправках, предприниматель согласился.

В общей сложности до марта 2017 года мужчина передал подозреваемому 256 тысяч рублей, оплачивая ему услуги мобильной связи и автозаправок. Весной текущего года сотрудник потребовал от предпринимателя оплачивать и другие расходы, мужчина обратился в УФСБ России по Кемеровской области. При выявлении других фактов преступной деятельности подозреваемого будет проведена проверка и дана соответствующая юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.