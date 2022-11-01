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Сотрудники ФГБУ «Шорский национальный парк» участвовали во Всероссийском индустриальном экологическом форуме

Мероприятие объединило промышленников, представителей бизнеса, исследовательские и природоохранные учреждения для формирования обширных межотраслевых связей, направленных на сохранение окружающей среды в России.

   География форума весьма обширна: в Новокузнецк приехали делегации из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Москвы и других крупных городов. Во время форума работало 46 стендов на каждом из которых организации представляли свои достижения в области сохранения окружающей среды. Впечатлил стенд ЕВРАЗ ЗСМК на котором был представлен макет нового производственного объекта. АО «Азот» демонстрировал работу 3-D принтера для создания деталей из экологически чистых материалов. Шахта «Распадская» удивляла посетителей виртуальной экскурсией по очистным сооружениям.  Мероприятие посетило около двух тысяч человек, среди которых были люди самых разных возрастов и профессий: от школьников и студентов до директоров крупных промышленных холдингов.

   Шорский национальный парк представил свой выставочный стенд, состоящий из нескольких частей. Экспозиция «Заповедные мгновения», раскрывает красоты животного и растительного мира Горной Шории. Второй экспозицией стала фотовыставка «Зимующие птицы России», которая актуальна в виду приближающихся холодов.  Третьей частью выставки стало собрание фоторабот из особо охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона.

   Сотрудники Шорского национального парка приняли участие в работе круглых столов «Экологический мониторинг объектов окружающей среды в регионе с активно действующим горно-металлургическим комплексом» и «Отходы горного производства: экологическая оценка и их использование в рекультивации нарушенных земель. Лучшие практики региона.».

   За время участия в Форуме проведён ряд значимых переговоров и достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии с ведущими промышленными и научно-исследовательскими организациями Кузбасса.

 

Фото: Илья Леухин, ФГБУ «Шорский национальный парк»

Общество
kuzbassnews.ru
01/11/2022
Общество
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