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Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в квест-игре Детского сада №245 Орджоникидзевского района

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в квест-игре Детского сада №245 Орджоникидзевского района.

Ребятам было нужно одной командой выполнять разные задания, связанные с Правилами дорожного движения: отгадывать загадки, собирать дорожные знаки, отвечать на вопросы.

За каждое выполненное задание дети получали одну букву. Когда ребята выполнили задания и собрали все буквы, у них получилось слово «ПЕШЕХОД».

Детки отлично справились с заданиями, и за это в подарок каждый ребенок получил светоотражающий элемент, чтобы стать заметнее на дороге.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области                             

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kuzbassnews.ru
15/03/2025
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