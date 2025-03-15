Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в квест-игре Детского сада №245 Орджоникидзевского района.

Ребятам было нужно одной командой выполнять разные задания, связанные с Правилами дорожного движения: отгадывать загадки, собирать дорожные знаки, отвечать на вопросы.

За каждое выполненное задание дети получали одну букву. Когда ребята выполнили задания и собрали все буквы, у них получилось слово «ПЕШЕХОД».

Детки отлично справились с заданиями, и за это в подарок каждый ребенок получил светоотражающий элемент, чтобы стать заметнее на дороге.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области