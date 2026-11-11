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Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели массовые проверки водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Цель мероприятий — предотвращение дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Наряды ДПС будут усилены не только в будни, но и в предстоящие выходные дни. Рейдовые мероприятия продолжатся в круглосуточном режиме.     

Госавтоинспекция Новокузнецка напоминает: нетрезвый водитель — это реальная угроза жизни и здоровью окружающих. Главная цель проводимых рейдов — исключение из дорожного движения таких участников и недопущение дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть ответственными и соблюдать правила. Берегите себя и своих близких!

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области.

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/11/2026
Общество
Новокузнецк
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