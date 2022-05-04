Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса стали призерами в соревнованиях по стрельбе

В Кемерове на базе СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу прошли соревнования областного отделения «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В них приняли участие представители силовых структур из Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и ФССП.

По ходу соревнований спортсмены боролись за победу в личном первенстве в каждом упражнении, а также в командном первенстве в двух группах, где суммировались все занятые места во всех упражнениях.

В результате упорной борьбы сотрудники Росгвардии заняли третье место, уступив команде из УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу и ГУ МВД России по Кемеровской области. Кроме того, в личном первенстве среди женщин Елена Н. заняла первое и второе места в двух упражнениях.

Победители и призеры были отмечены наградами областного отделения «Динамо».