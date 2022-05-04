Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса стали призерами в соревнованиях по стрельбе

В Кемерове на базе СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу прошли соревнования областного отделения «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В них приняли участие представители силовых структур из Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и ФССП.

 По ходу соревнований спортсмены боролись за победу в личном первенстве в каждом упражнении, а также в командном первенстве в двух группах, где суммировались все занятые места во всех упражнениях.

 В результате упорной борьбы сотрудники Росгвардии заняли третье место, уступив команде из УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу и ГУ МВД России по Кемеровской области. Кроме того, в личном первенстве среди женщин Елена Н. заняла первое и второе места в двух упражнениях.

 Победители и призеры были отмечены наградами областного отделения «Динамо».

 

Спорт
kuzbassnews.ru
04/05/2022
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus