Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса возложили цветы к военным мемориалам

В Кемеровской области День памяти и скорби начался с памятных мероприятий, посвященных годовщине с момента начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В областном центре врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей Горбунов и командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Александр Соболевский возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы ВОВ. В мероприятии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, руководители силовых ведомств региона, представители духовенства, общественности и юнармейцы.
Памятные мероприятия прошли во всех городах Кемеровской области. Сотрудники и военнослужащие из различных подразделений Росгвардии Кузбасса несли цветы к военным мемориалам и вспоминали тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.
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