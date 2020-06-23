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Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса возложили цветы к военным мемориалам

    В Кемеровской области День памяти и скорби начался с памятных мероприятий, посвященных годовщине с момента начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

    В областном центре врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей Горбунов и командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Александр Соболевский возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы ВОВ. В мероприятии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, руководители силовых ведомств региона, представители духовенства, общественности и юнармейцы. 

     Памятные мероприятия прошли во всех городах Кемеровской области. Сотрудники и военнослужащие из различных подразделений Росгвардии Кузбасса несли цветы к военным мемориалам и вспоминали тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. 

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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