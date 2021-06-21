Сотрудники кемеровских СОБР и ОМОН стали призерами областного турнира по стрельбе в честь 300-летия Кузбасса

В пригороде областного центра под эгидой кемеровского отделения «Динамо» прошел Турнир по стрельбе среди подразделений специального назначения Кемеровской области, посвященный 300-летию Кузбасса. В нем приняли участие спецподразделения Росгвардии, ФСБ, ГУФСИН и МВД.

Турнир проходил по правилам практической и тактической стрельбы. В течение двух дней лучшие стрелки силовых ведомств соревновались на полигоне в стрельбе из пистолета, автомата и пулемета.

В результате ожесточённой и бескомпромиссной борьбы команда кемеровского СОБР «Символ» завоевала второе место, уступив с минимальным отрывом сотрудникам ФСБ. Тройку призеров замкнули бойцы кемеровского ОМОН.

Организаторы турнира наградили победителей кубками, медалями и почетными грамотами.